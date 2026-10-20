Азамат Байгалиев рассказал о перспективных направлениях сотрудничества Беларуси и Казахстана

Заместитель председателя правления НАО "Казахстанский институт общественного развития" Азамат Байгалиев в "Актуальном интервью" рассказал об инициативах и планах развития взаимоотношений между правительствами Казахстана и Беларуси.

В целом развитие отношений между Казахстаном и Беларусью продвигается активно. Товарооборот в 2025 году составил 1,2 млрд долларов, а годовой рост - в районе 30 %. Прибавка произошла за счет промышленной кооперации, машиностроения, металлургии - это направления, на которые ориентируются экономики стран.

"14 апреля состоялся разговор между президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым. В ходе беседы была отмечена высокая динамика развития взаимоотношений двух государств в экономике. Но также была отмечена необходимость наращивать взаимный товарооборот. Президент Казахстана обратил внимание на повышение экспорта Казахстана в Беларусь, тем более, когда Казахстан активно занят развитием производственных площадок", - отметил зампредседателя правления НАО "Казахстанский институт общественного развития".

Кроме традиционных секторов для сотрудничества (например, сельское хозяйство), Беларусь и Казахстан намерены расширить взаимодействие в рамках технологий и модернизации. Сегодня центральноазиатская страна движется по пути цифровизации экономики и социальной сферы, повсеместного внедрения механизмов искусственного интеллекта - он является стратегической частью развития государства. "Беларусь всегда занимала и занимает важное место и на уровне СССР, и на уровне СНГ как один из важных центров технологической мысли. Беларусь славится не только своими программистами, но и тем, как можно реализовать идеи на практическом уровне. Идеи - хорошо, но важно, чтобы это можно было сделать руками, и Беларусь здесь имеет огромный опыт. Это, наверное, одно из важных направлений, которое тоже в будущем будет совместно продвигаться", - заключил Азамат Байгалиев.

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