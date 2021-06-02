Азербайджан изучает белорусский опыт в области строительства агрогородков

Выставка "Белагро", которая традиционно проходит в международном формате, продолжает свою работу под Минском. Сотни компаний из шестнадцати стран мира не только знакомятся с последними достижениями в аграрном деле на выставочной площадке форума, но и изучают лучший опыт на предприятиях страны.

Это одно из лучших хозяйств страны, крупнейший поставщик молока и мяса, известный не только в Беларуси, но и далеко за пределами. Производство полного цикла - от поля до прилавка - партнеры изучили детально, а также ознакомились с инфраструктурой агрогородка. Его часто называют деревней будущего, где поддержка и развитие сельского хозяйства становятся центром притяжения для местных жителей. Как отметили гости, белорусский аграрный опыт будет полезен Азербайджану. Интерес не только к производству самых вкусных продуктов, но и к сотрудничеству в науке, аграрном образовании, а также строительстве молочных ферм под ключ.