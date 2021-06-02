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Азербайджан изучает белорусский опыт в области строительства агрогородков
Выставка "Белагро", которая традиционно проходит в международном формате, продолжает свою работу под Минском. Сотни компаний из шестнадцати стран мира не только знакомятся с последними достижениями в аграрном деле на выставочной площадке форума, но и изучают лучший опыт на предприятиях страны.
Делегация Азербайджана сегодня посетила агрокомбинат "Снов"
Это одно из лучших хозяйств страны, крупнейший поставщик молока и мяса, известный не только в Беларуси, но и далеко за пределами. Производство полного цикла - от поля до прилавка - партнеры изучили детально, а также ознакомились с инфраструктурой агрогородка. Его часто называют деревней будущего, где поддержка и развитие сельского хозяйства становятся центром притяжения для местных жителей. Как отметили гости, белорусский аграрный опыт будет полезен Азербайджану. Интерес не только к производству самых вкусных продуктов, но и к сотрудничеству в науке, аграрном образовании, а также строительстве молочных ферм под ключ.
Сообща восстанавливать территории Нагорного Карабаха - решение президентов Беларуси и Азербайджана. Об этом шла речь во время недавнего визита Александра Лукашенко в Баку. Правительственный визит Азербайджана - первый шаг в этом направлении.
Сотрудничество Беларуси и Азербайджана
Страны рассчитывают нарастить торговлю (Минск продолжает работу по диверсификации своего экспорта). Сегодня для азербайджанского рынка открыты 35 белорусских предприятий-переработчиков. Ожидается, что взаимный интерес поможет заметно нарастить число поставщиков мяса и молока.