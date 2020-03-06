Азербайджанская компания Socar поставит в марте в Беларусь 250 000 тонн нефти

Азербайджанcкая компания Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тысяч тонн нефти. Как сообщили в Белнефтехиме, будет и третий танкер. Первый с углеводородами для Мозырского НПЗ вышел сегодня утром из турецкого порта. С территории Украины сырье доставят по нефтепроводу Одесса - Броды. Он уже готов к работе.

