Адаптировать вкусы - "Бабушкина крынка" открыла совместное производство в китайском Лохэ

Краткий пересказ от ИИ

Продолжают укрепляться межрегиональные контакты Беларуси и Китая. Делегация Могилевской области находится с визитом в Поднебесной. Важным шагом в развитии отношений стало создание совместного производства. Оно располагается в городском округе Лохэ провинции Хэнань. Китайские партнеры готовы оказать содействие, чтобы белорусских продуктов на полках китайских магазинов становилось больше.

Лохэ - один из важнейших центров пищевой промышленности Китая. В городском округе более 7 тыс. профильных компаний. Новое предприятие позволяет вывести диалог на новый уровень, совмещая традиции белорусского качества и возможности китайского рынка.

Продвигать отечественный продукт в таком формате решили на одной из профильных выставок. Сначала открыли павильон с национальной продукцией и широким ассортиментом: мороженое, тушенка, рапсовое масло, шоколад, список можно продолжать. После зародилась идея создать совместное предприятие. От проекта до реализации прошло около двух лет. И вот настал долгожданный символический момент.

Создание технологических линий

В перспективе не только реализация готовой продукции, но и создание технологических линий непосредственно на месте. Складские помещения и будущие цехи производства впечатляют масштабами. Площади позволяют реализовать амбициозные задачи. А локализация даст продукт с высокой добавленной стоимостью.

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Елена Прудникова-Кирпиченок считает хорошей идеей не ограничиваться поставками сырья и принести свои технологии, чтобы покорить огромный рынок Китая своими продуктами питания. "Первая фаза у нас - торгово-распределительный центр. Дальше, буквально в октябре, мы договорились, что поставим установки по производству мороженого в торговых сетях и в общепите. Следующее - мы рассматриваем уже выход на производство продукта", - перечислила она.

Александр Руденя, гендиректор ОАО "Бабушкина крынка":

"Создание совместного предприятия позволит нам изучить рынок изнутри. Белорусская продукция очень востребована, но есть определенные трудности, связанные со сроками годности. Продукция, произведенная в Республике Беларусь, является качественной и натуральной, но сроки годности не могут превышать установленных. А так как логистика до рынка Китая занимает много времени, было принято решение производить эти продукты здесь, чтобы сроки годности позволили поставить продукт на полку".

Наука поможет узнать предпочтения местного потребителя

В Лохэ изучили потенциал одной из ключевых пищевых лабораторий провинции Хэнань. Побратимские связи с Могилевской областью и создание совместного производства открывают возможности для сотрудничества и в области исследований продуктов питания и предпочтений местных потребителей. В конечном итоге детальное изучение позволит лучше адаптировать продукт под местный рынок.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

"Наличие лаборатории по пищевым продуктам позволяет здесь формировать производство и адаптировать те продукты, которые мы будем производить здесь, под потребительские свойства и потребности китайского населения. Это очень важно, поскольку и упаковка, и сами вкусы должны быть адаптированы. Сегодня мы это явно увидели. И модель вхождения в Китай с инфраструктурой может быть использована и другими регионами".

Основная программа визита делегации Могилевской области продолжится в провинции Шэньси и древнем городе Сиане. Уже завтра будет насыщенная бизнес-повестка, посещение ряда китайских компаний и встреча с руководством региона.