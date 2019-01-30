3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Балканский вектор. Сербские и белорусские бизнесмены провели форум в Минске
Беларусь и Сербия в поисках новых точек роста взаимного товарооборота. Пока же двусторонний потенциал использован не максимально. Ускорить движение помогут и нынешние переговоры в Минске. На деловую встречу собрались представители свыше 100 компаний различных сфер. Партнеры готовы к более тесной кооперации и организации совместных производств, например, в ветеринарии, сельхозмашиностроении и увеличении поставок продуктов питания на балканский рынок. Есть интерес продвигать совместный товар и в страны Европы, и Евразийского экономического союза. О точках взаимного интереса подробнее - Светлана Лукьянюк.
На деловую встречу собрались представители свыше 100 компаний различных сфер.
Традиционно, когда встречаются руководители отраслевых министерств и ведомств стран-партнеров, переговоры ведем и бизнес. Ведь именно деловые контакты - это основа торгово-экономических связей.
Белорусско-сербские год от года набирают обороты, и за прошлый, 2018 год, взаимная торговля выросла на 100%. Но до заветного рубежа в полмиллиарда долларов еще придется поработать. Главное - есть интерес. Как утверждают сербские бизнесмены, в Минск они приехали не с пустыми руками, и новые подписанные контракты не заставят себя долго ждать. Тем более, многие в белорусской столице не впервые. Сегодня время присматриваться уже прошло. Здесь нужно дело и хорошая предпринимательская хватка.
Если темпы не сбавлять, то через 2-3 года, говорит дипломат, будет и 500 миллионов долларов. То, что обозначили для себя как рубеж. В помощь и такие деловые форумы. На этот одни партнеры привезли свою продукцию - показать, что уже есть и что еще можем вместе. Другие сразу за столом подсчитывали, сколько планируют заработать. Из этого и складывается общая копилка.
Минск и Белград. Совместные проекты
Во главу угла Минск и Белград ставят кооперацию и инвестиции, как пример удачных капиталовложений на нашем рынке – проекты "Минск Мир" и "Маяк Минска". К тому же, мы уже собираем вместе пожарные машины и тракторы. Но линейку сельхозтехники готовы расширять. Интересуют сегодня комбайны. И уже говорят о новых совместных проектах.
Но не только фармацевтика, это и стройматериалы, телекоммуникации, приборостроение, химическая и пищевая промышленность, а также экспорт наших продуктов питания. Да и научные разработки, и образовательные программы. И это только небольшой список тем взаимного интереса. Бизнес мобилен и готов отвечать на запросы.
Три года назад на высшем уровне подписана дорожная карта, где в числе прочего красной нитью - именно продвижение совместной продукции за пределы стран. Этот как ориентир.
Вообще, диалог по линии Минск - Белград поддерживается постоянно и на всех уровнях. Буквально в октябре о развитии отношений говорили и во Дворце Независимости. Президент принимал председателя правительства Сербии Анну Брнабич.
И здесь в помощь подписанный договор о зоне свободной торговли. Это большое преимущество сегодня нужно максимально использовать и в общем бизнесе. А также смотреть и на рынки вокруг, тем более, разные интеграционные объединения каждой страны - это ведь огромный плюс. А Сербия в свою очередь открывает двери для товаров в Европу. Подтверждение тому автобусы МАЗ. Совместная сборка - работаем так уже 4 года. Наши комплектующие, сербские двигатели на газу. В прошлом году 200 таких машин продали Германии. В этом участвуем в новых тендерах. А на переговорах в Минске обсуждаем новый проект.
У Персы Миневич в Белграде мукомольное предприятие, к тому же, налаженные каналы продаж. Готова сотрудничать с белорусами. Тем более, у нас и своя рецептура богатая, и о ней на Балканах знают. Так что, есть чем делиться. В Минске бизнес-вумен рассчитывает на предметный разговор с партнерами.
Какие из этих проектов станут будущими точками роста двухсторонних контактов, покажет время. Но главное - есть желание работать вместе. На бизнес-встрече в Минске уже говорят про новую в Белграде. А завтра готовы подписать протокол о развитии торгово-экономического сотрудничества после заседания межправительственной комиссии. Но история и современность наших взаимоотношений - это не просто договоры и сухие цифры статистики. Основа всего - дружба. А это гарант и фундамент будущего.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов