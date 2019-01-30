Балканский вектор. Сербские и белорусские бизнесмены провели форум в Минске

Белорусско-сербские год от года набирают обороты, и за прошлый, 2018 год, взаимная торговля выросла на 100%. Но до заветного рубежа в полмиллиарда долларов еще придется поработать. Главное - есть интерес. Как утверждают сербские бизнесмены, в Минск они приехали не с пустыми руками, и новые подписанные контракты не заставят себя долго ждать. Тем более, многие в белорусской столице не впервые. Сегодня время присматриваться уже прошло. Здесь нужно дело и хорошая предпринимательская хватка. Если темпы не сбавлять, то через 2-3 года, говорит дипломат, будет и 500 миллионов долларов. То, что обозначили для себя как рубеж. В помощь и такие деловые форумы. На этот одни партнеры привезли свою продукцию - показать, что уже есть и что еще можем вместе. Другие сразу за столом подсчитывали, сколько планируют заработать. Из этого и складывается общая копилка.

Во главу угла Минск и Белград ставят кооперацию и инвестиции, как пример удачных капиталовложений на нашем рынке – проекты "Минск Мир" и "Маяк Минска". К тому же, мы уже собираем вместе пожарные машины и тракторы. Но линейку сельхозтехники готовы расширять. Интересуют сегодня комбайны. И уже говорят о новых совместных проектах.

Но не только фармацевтика, это и стройматериалы, телекоммуникации, приборостроение, химическая и пищевая промышленность, а также экспорт наших продуктов питания. Да и научные разработки, и образовательные программы. И это только небольшой список тем взаимного интереса. Бизнес мобилен и готов отвечать на запросы.







Три года назад на высшем уровне подписана дорожная карта, где в числе прочего красной нитью - именно продвижение совместной продукции за пределы стран. Этот как ориентир.

Вообще, диалог по линии Минск - Белград поддерживается постоянно и на всех уровнях. Буквально в октябре о развитии отношений говорили и во Дворце Независимости. Президент принимал председателя правительства Сербии Анну Брнабич.

И здесь в помощь подписанный договор о зоне свободной торговли. Это большое преимущество сегодня нужно максимально использовать и в общем бизнесе. А также смотреть и на рынки вокруг, тем более, разные интеграционные объединения каждой страны - это ведь огромный плюс. А Сербия в свою очередь открывает двери для товаров в Европу. Подтверждение тому автобусы МАЗ. Совместная сборка - работаем так уже 4 года. Наши комплектующие, сербские двигатели на газу. В прошлом году 200 таких машин продали Германии. В этом участвуем в новых тендерах. А на переговорах в Минске обсуждаем новый проект.



У Персы Миневич в Белграде мукомольное предприятие, к тому же, налаженные каналы продаж. Готова сотрудничать с белорусами. Тем более, у нас и своя рецептура богатая, и о ней на Балканах знают. Так что, есть чем делиться. В Минске бизнес-вумен рассчитывает на предметный разговор с партнерами.

Какие из этих проектов станут будущими точками роста двухсторонних контактов, покажет время. Но главное - есть желание работать вместе. На бизнес-встрече в Минске уже говорят про новую в Белграде. А завтра готовы подписать протокол о развитии торгово-экономического сотрудничества после заседания межправительственной комиссии. Но история и современность наших взаимоотношений - это не просто договоры и сухие цифры статистики. Основа всего - дружба. А это гарант и фундамент будущего.