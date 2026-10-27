"Банальное распиливание бюджета" - Георгий Гриц объяснил, почему ЕС не смог согласовать бюджет

Евросоюз не может согласовать бюджет на предстоящий семилетний период. В чем заключаются основные противоречия, разбирались с экономическим аналитиком Георгием Грицем в "Актуальном интервью".

Весной Брюссель подготовил первоначальный проект бюджета на 2 трлн евро. Перед этим бюджет на текущую семилетку - 1,2 трлн. Пока бюджет на 2028-2034 годы не утвердили ни в размере 2 трлн евро, ни в 1,72 трлн.

"Суммы большие, но и союз немаленький, если учитывать не страны, а регионы. Евросоюз является третьим в мире по ВВП. Но ящик открывается достаточно просто, когда посмотрим, кто за что выступает. Евросоюз сегодня поделился на две коалиции - "коалиция бережливых" (например, Германия) и коалиция сторонников солидарности Евросоюза. Союз "бережливых" - это те, кто спонсирует страны Евросоюза и в целом формирует бюджет. А коалиция солидарности - те, кто потребляют деньги от спонсоров. Что-то похожее с СССР. Две республики - РСФСР и БССР - спонсировали бюджет Советского Союза, но в разных пропорциях", - сравнил экономический аналитик.

Георгий Гриц

Но все-таки как предлагается делить деньги? Германия предложила отдать на оборону (по разным оценкам, бюджет на оборону следующей семилетки будет выше от 5 до 10 раз, чем бюджет текущей). Фактически это формирование военного бюджета с уменьшением традиционных статей - сельхозполитики в ЕС, которая была создана в 1950-х годах. Ранее в Евросоюз шли бедные страны, в том числе Польша, Прибалтика. "Сегодня уже Польша стала восточным европейским тигром, она ежегодно получала из бюджета Евросоюза 8 млрд евро. То есть Германия предлагает поднять ВПК и уменьшить дотации. Но где ВПК? В Германии, хотя сегодня там стагнация экономики. Вроде деньги даем, но их надо вернуть. Это банальное распиливание бюджета", - констатировал Георгий Гриц.

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