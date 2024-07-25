Банк развития Беларуси за январь - июнь поддержал малый и средний бизнес на 210 млн рублей

Банк развития за первое полугодие поддержал малый и средний бизнес на 210 млн рублей. Средства направлены на реализацию более чем полутысячи проектов. И зачастую, запустив проект с кредитной помощью, предприниматели возвращаются в банк для воплощения в жизнь дальнейших планов. Это приносит пользу и государству. В приоритете финансирование инициатив, направленных на импортозамещение и рост экспорта.