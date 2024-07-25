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Банк развития Беларуси за январь - июнь поддержал малый и средний бизнес на 210 млн рублей

Банк развития за первое полугодие поддержал малый и средний бизнес на 210 млн рублей. Средства направлены на реализацию более чем полутысячи проектов. И зачастую, запустив проект с кредитной помощью, предприниматели возвращаются в банк для воплощения в жизнь дальнейших планов. Это приносит пользу и государству. В приоритете финансирование инициатив, направленных на импортозамещение и рост экспорта.

Кстати, в региональном разрезе в лидерах Витебская область. За полгода поддержано 136 проектов более чем на 44 млн рублей.

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