Банк развития Китая выделил Беларуси $500 млн

Банк развития Китая выделил Беларуси 3 с половиной миллиарда юаней (это 500 миллионов долларов). Двустороннее соглашение от нашей страны сегодня в Шанхае подписал министр финансов. По словам Максима Ермоловича, это беспрецедентная сделка говорит о новом уровне в экономических отношениях двух стран. Впервые получение кредита не связано с реализацией конкретного проекта. Сумма может быть направлена на общие цели. Например, на погашение и обслуживание государственного долга, а также поддержание золотовалютных резервов Беларуси.



Кредитные средства также будут использованы для содействия развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем. Поднебесная один из главных для нас экономических партнеров. Товарооборот за 9 месяцев этого года приблизился к отметке в 4 миллиарда долларов.



