Банк развития обеспечил рекордный уровень поддержки экспортеров

Возможности для белорусского экспорта сегодня в фокусе внимания участников "Кастрычніцкага форуму". Он завершает свою работу в Минске. В нынешнем году не удается достичь прошлогодних темпов экспорта - подвела ситуация в нефтяной сфере. Беларусь увеличила поддержку экспортеров в лице Банка развития. Объем финансирования уже превысил 600 миллионов рублей в эквиваленте. Такая поддержка помогает продавать белорусские машины. Набирают популярность строительные услуги, особенно в российских регионах.



