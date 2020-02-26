Банк развития профинансирует проекты резидентов "Великого камня"

Банк развития поддержит резидентов "Великого камня". Это предусматривает соглашение, которое стороны подписали накануне. Документ - еще один шаг к расширению возможностей банка самостоятельно выбирать проекты для финансирования. Работать будут как с компаниями-резидентами, так и с теми, кто намерен ими стать. Еще одно направление - экспортное кредитование. Оно станет востребованным, поскольку продукция компаний индустриального парка преимущественно ориентирована на внешние рынки. "Великий камень" сегодня - это 59 резидентов и уже более полумиллиарда долларов привлеченных инвестиций.



