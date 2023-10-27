Банк развития профинансирует строительство и реконструкцию молочно-товарных ферм в Беларуси

Банк развития профинансирует инвестпроекты по строительству и реконструкции молочно-товарных ферм на сумму более 180 млн рублей. Завершен конкурсный отбор заявителей, претендующих на получение ссуды. Победителями признаны девять организаций. Так, к примеру, финансовые средства будут направлены на реконструкцию двух объектов в Гродненской области и одного в Брестском регионе. Новая молочно-товарная ферма будет построена и в Гомельской области.