Банк развития Республики Беларусь сможет выпустить в 2022 году облигации на 2,6 млрд руб.

Крупнейшему кредитору национальной экономики в нынешнем году установили рекордный объем эмиссии облигаций. Банк развития сможет выпустить ценных бумаг на сумму в 2,6 миллиарда рублей. Такое решение принято совместно правительством и Национальным банком. Для сравнения: в прошлом году этот лимит поначалу был определен суммой в 570 миллионов рублей, а затем увеличен до 1,6 миллиарда. Годом ранее объем эмиссии не достигал и миллиарда.