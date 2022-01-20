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Банк развития Республики Беларусь сможет выпустить в 2022 году облигации на 2,6 млрд руб.

Крупнейшему кредитору национальной экономики в нынешнем году установили рекордный объем эмиссии облигаций. Банк развития сможет выпустить ценных бумаг на сумму в 2,6 миллиарда рублей. Такое решение принято совместно правительством и Национальным банком. Для сравнения: в прошлом году этот лимит поначалу был определен суммой в 570 миллионов рублей, а затем увеличен до 1,6 миллиарда. Годом ранее объем эмиссии не достигал и миллиарда.

Банк развития финансирует госпрограммы. Цель его работы - повысить эффективность исполнения проектов, сократить сроки их реализации и окупаемости затрат.

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