Банк развития создаст кредитные продукты для отдельных районов страны

Банк развития профинансирует проекты малого и среднего бизнеса в Оршанском районе и юго-восточных территориях Могилевской области. Специально для этих регионов разработали льготный кредитный продукт с процентами вдвое ниже ставки рефинансирования. Об этом рассказал председатель Андрей Жишкевич. Банк поощряет и тренд на экологичность - особые преференции получат предприятия, которые производят биоразлагаемую упаковку. В развитии зеленой экономики ставку сделают на регионы - условия кредитования для них выгоднее, чем для столицы.

