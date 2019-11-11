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Банк развития создаст кредитные продукты для отдельных районов страны

Банк развития профинансирует проекты малого и среднего бизнеса в Оршанском районе и юго-восточных территориях Могилевской области. Специально для этих регионов разработали льготный кредитный продукт с процентами вдвое ниже ставки рефинансирования. Об этом рассказал председатель Андрей Жишкевич. Банк поощряет и тренд на экологичность - особые преференции получат предприятия, которые производят биоразлагаемую упаковку. В развитии зеленой экономики ставку сделают на регионы - условия кредитования для них выгоднее, чем для столицы.

При этом начинающих предпринимателей важно поддерживать не только финансово, но еще и за счет консультаций по ведению бизнеса. За 4 года Банк развития профинансировал проекты малого и среднего бизнеса на сумму в полмиллиарда рублей.

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