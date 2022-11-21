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Банк развития в 1,5 раза увеличил кредитные ресурсы для бизнеса - кто получит деньги?

Помощь бизнесу в адаптации к новым условиям на рынке! Банк развития в полтора раза увеличил размер кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего за 8 лет существования программы профинансировано почти 7 тысяч проектов на общую сумму почти в 2 миллиарда рублей. На сегодня продуктовая линейка включает 13 кредитных продуктов. Ориентированы они на поддержку разных групп предпринимательства: от стартапов до сельского хозяйства. Для получения финансирования - несколько критериев отбора.

Банк идет навстречу клиентам и адаптирует условия под ситуацию, которая складывается на рынке. Так, кредитные продукты в этом году стали доступны компаниям любой формы собственности, независимо от доли государства.

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