Банк развития в 2020 году направит на финансирование госпрограмм и мероприятий 967 млн руб.

Банк развития в текущем году направит на финансирование госпрограмм и мероприятий без малого миллиард рублей. Соответствующий план утвержден постановлением Совмина. При этом на директивное кредитование запланировано на четверть меньше средств, чем в прошлом. Деньги пойдут больше на создание и развитие транспортной инфраструктуры страны, взлетно-посадочных полос, реконструкцию и строительство путепроводов.