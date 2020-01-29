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Банк развития в 2020 году направит на финансирование госпрограмм и мероприятий 967 млн руб.

Банк развития в текущем году направит на финансирование госпрограмм и мероприятий без малого миллиард рублей. Соответствующий план утвержден постановлением Совмина. При этом на директивное кредитование запланировано на четверть меньше средств, чем в прошлом. Деньги пойдут больше на создание и развитие транспортной инфраструктуры страны, взлетно-посадочных полос, реконструкцию и строительство путепроводов.

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