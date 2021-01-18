Банк развития выделит Национальному аэропорту Минск до $1,8 млн на инвестпроекты

Правительство Беларуси согласовало с Банком развития выделение Национальному аэропорту Минск кредитов на реализацию инвестпроектов. Общая сумма - 1 миллион 800 тысяч долларов. На проект по строительству второй взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения в этом году аэропорт получит до 1 миллиона 600 тысяч долларов. Остальную сумму выделят для реконструкции аэродрома Орша. Ставка по кредитам, выдаваемым в долларах, составит 3,29 процента годовых.



