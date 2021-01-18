3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Банк развития выделит Национальному аэропорту Минск до $1,8 млн на инвестпроекты
Правительство Беларуси согласовало с Банком развития выделение Национальному аэропорту Минск кредитов на реализацию инвестпроектов. Общая сумма - 1 миллион 800 тысяч долларов. На проект по строительству второй взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения в этом году аэропорт получит до 1 миллиона 600 тысяч долларов. Остальную сумму выделят для реконструкции аэродрома Орша. Ставка по кредитам, выдаваемым в долларах, составит 3,29 процента годовых.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов