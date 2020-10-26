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Банк развития за 9 месяцев профинансировал более 900 проектов в рамках поддержки МСП
Банк развития за 9 месяцев профинансировал более 900 проектов в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства. Общий объем заключенных кредитных договоров составил более 180 миллионов рублей. А общая стоимость проектов, профинансированных регулятором, 333 миллиона. 36 с половиной процентов занимают проекты, связанные с производственной деятельностью, 21 % - финподдержка в области транспорта, и 11 процентов занимают проекты в сфере услуг. Как отметили в Банке развития, география финансирования охватывает практически всю территорию Беларуси за счет разветвленной сети банков-партнеров, участвующих в программе. А лидирующие позиции по количеству проектов у Гродненской, Брестской и Витебской областях.
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