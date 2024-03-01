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Белорусские банкиры рассказали, кто чаще берет кредиты и у кого наименьшие долги перед банками

НацбанкБеларуси составил портрет кредитополучателя на 1 января 2024 года.

Так, на женщин пришлось на 10 % больше кредитов, чем на мужчин, но итоговые суммы почти одинаковые. Возраст клиентов разный, но чаще всего средства заимствуют граждане в возрасте от 46 до 63 лет. Средняя сумма на один договор - порядка 6,5 тыс.рублей.

Активнее всего брали кредиты в Минскеи Минской области, а реже всего - в Гродно. Наименьшие долги перед банками у могилевчан.

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