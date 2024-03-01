Белорусские банкиры рассказали, кто чаще берет кредиты и у кого наименьшие долги перед банками

Так, на женщин пришлось на 10 % больше кредитов, чем на мужчин, но итоговые суммы почти одинаковые. Возраст клиентов разный, но чаще всего средства заимствуют граждане в возрасте от 46 до 63 лет. Средняя сумма на один договор - порядка 6,5 тыс.рублей.