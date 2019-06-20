Банковскую поддержку интеграционных проектов Беларуси и России обсуждали сегодня в Минске на встрече председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова и председателя правления ОАО "Банк БелВЭБ" Василия Матюшевского в рамках стратегической сессии финансовых институтов. Стороны рассмотрели стратегию Банка БелВЭБ до 2021 года, которая предусматривает глубокую трансформацию. В частности, речь шла о переформатировании Банка БелВЭБ в эффективную Fintech-группу. В основных направлениях новой стратегии: корпоративно-инвестиционный бизнес и интеграционные проекты, МСБ и розничный бизнес, трансформация каналов продаж, реинжиниринг банка. Кроме того, обсуждался вопрос создания экосистемы для клиентов и партнеров и создание новой сервисной модели. Среди направлений развития интеграционного бизнеса - трансграничное финансирование российского экспорта в Беларусь, финансирование экспорта белорусско-российской продукции в третьи страны, финансовая поддержка новых производств с интеграционными эффектами.