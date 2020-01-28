Коронавирус усилил давление на нефтяные цены. Баррель смеси Brent стоит уже дешевле $60 долларов, хотя еще буквально пару недель назад котировки были выше $70. Из-за обвального падения по крупнейшим нефтедобывающим странам прокатилась волна беспокойства. Накануне Саудовская Аравия попыталась остудить участников ОПЕК, заявив, что страна внимательно следит за развитием ситуации. Тем не менее, снижаются не только цены на нефть, но и на другие активы. Дополнительный удар по рынку углеводородов нанесла Бразилия. Она отказалась не только вступать в ОПЕК, но и участвовать в соглашении по ограничению добычи.



