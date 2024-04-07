Бартош о белорусской технике и как справляются с проблемой камней на полях

Проблему камней на полях снять полностью сложно, потому что камень все равно появляется, пояснил глава ведомства. "Над этим вопросом надо работать. Участвует студенты и техника. Надо убирать после проведения какой-то определенной обработки почвы для того, чтобы потом не повреждались в первую очередь комбайны и прочая техника, которая задействована на уборке. Ведем эту работу", - отметил он.