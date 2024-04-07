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Бартош о белорусской технике и как справляются с проблемой камней на полях
Как справляются хозяйства с проблемой камней на белорусских сельскохозяйственных полях, в программе "Главный эфир" рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергей Бартош.
Проблему камней на полях снять полностью сложно, потому что камень все равно появляется, пояснил глава ведомства. "Над этим вопросом надо работать. Участвует студенты и техника. Надо убирать после проведения какой-то определенной обработки почвы для того, чтобы потом не повреждались в первую очередь комбайны и прочая техника, которая задействована на уборке. Ведем эту работу", - отметил он.
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Поломки техники бывают разные, но в течение дня практически везде устраняются, заверил министр. "Во-первых, работают сервисные центры наших производителей, обслуживающие предприятия, в хозяйствах на местах есть выездные бригады, которые оказывают помощь в ремонте непосредственно на поле".
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