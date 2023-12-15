Бартош прокомментировал ситуацию с поставкой яиц в Россию: Главная задача - обеспечить яйцом внутренний рынок Беларуси

Главная задача - обеспечить яйцом внутренний рынок Беларуси, в Россию будут поставляться излишки продукции. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош, комментируя ситуацию с дефицитом яиц, которая сложилась в России, пишет БЕЛТА.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о наличии проблем в стране с яйцами и некоторыми породами скота. При этом, по его словам, ряд стран готовы помочь России с поставками данной продукции, в том числе Беларусь.

"В первую очередь наша задача - обеспечить внутренний рынок. В Россию мы будем поставлять излишки продукции. Пока что никаких конкретных планов по объемам поставок нет, поскольку потребление яиц в Беларуси тоже растет. Таким образом, сперва концентрируемся на обеспечении нашего населения яйцами и мясом курицы, а уже на втором месте - помощь России, - заявил Сергей Бартош. - Мы находимся в плотном контакте с министром сельского хозяйства РФ по данному вопросу. В России действительно выросло потребление яиц, но они решают эту проблему".

Он добавил, что в Беларуси самообеспечение по куриным яйцам составляет 120-125 % от потребности населения. При этом в месяц в стране производится яиц на 50 % больше, чем потребляет население. "Внутреннему рынку необходимо 140 млн яиц, а на российский рынок поставляем 70 млн штук. По курице тоже никаких проблем нет, полки магазинов полностью укомплектованы. За прошлый месяц мы поставили в Россию на 70 тыс. т мяса курицы больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом на внутреннем рынке ни в чем недостатка не наблюдается", - подчеркнул министр сельского хозяйства.

Он заверил, что частные предприятия тоже в первую очередь будут обеспечивать внутренний рынок. "Ситуация контролируемая. Этот вопрос на особом внимании правительства. Так, Минсельхозпрод и МАРТ плотно сотрудничают по теме обеспечения продовольствием нашего населения. Мы постоянно проводим совещания и встречи с представителями как торговых сетей, так и производителей. В случае недостатка какой-то продукции мы оперативно решаем все вопросы", - пояснил Сергей Бартош.

Он отметил, что помимо продукции, которая идет на полки магазинов страны, есть и заморозка. "В дни перед Новым годом в магазинах, как правило, наблюдается повышенный спрос на курицу. Поэтому мы заморозили определенное количество тушек, чтобы население было полностью обеспечено к праздникам", - резюмировал он.