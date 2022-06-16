Башкортостан заинтересован в экспорте сельхозпродукции в Беларусь

Башкортостан заинтересован в наращивании экспорта сельхозпродукции в Беларусь. Перспективы использования для торговли - биржевую площадку - рассмотрели на совместном онлайн-семинаре БУТБ и Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи. Как отметила российская сторона, разработанная нашей биржей платформа импортозамещения может стать для башкортостанских экспортеров дополнительным каналом сбыта. Предприятия крайне заинтересованы в наращивании экспорта подсолнечного масла, шрота и жмыха, а также зерновых и бобовых культур.



В свою очередь в БУТБ предложили не ограничиваться экспортом в Беларусь и проработать возможность закупок импортозамещающих товаров нашего производства, которые представлены на торговой платформе биржи. Это продукция машиностроения, оборудование, стройматериалы и текстиль. А если нужный аналог импортной продукции отсутствует в электронном каталоге импортозамещения, его можно привезти или изготовить под заказ, разместив соответствующую заявку. Такая опция доступна только на площадке БУТБ, подчеркнул представитель биржи.