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Базовая арендная ставка в Беларуси не изменится

В Беларуси базовая арендная ставка не изменится. Решение касается предприятий и организаций, которые снимают помещения госсобственности.

Напомним, базовая арендная ставка меняется ежегодно к 1 апреля. Однако чтобы сохранить условия для стабильного функционирования бизнеса, власти приняли решение ее не увеличивать до апреля 2024 года.

На данный момент размер базовой величины составляет 16 рублей 90 копеек. Ставка привязана к белорусскому рублю: арендная плата за имущество рассчитывается и взимается исключительно в нацвалюте.

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