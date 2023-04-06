Базовая арендная ставка в Беларуси не изменится

В Беларуси базовая арендная ставка не изменится. Решение касается предприятий и организаций, которые снимают помещения госсобственности.

Напомним, базовая арендная ставка меняется ежегодно к 1 апреля. Однако чтобы сохранить условия для стабильного функционирования бизнеса, власти приняли решение ее не увеличивать до апреля 2024 года.