Беглов: Форум регионов Беларуси и России даст возможность шире познакомиться с вопросами, которые можно решать

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия): Я думаю, что для нас эта площадка очень важная, потому что нашему бизнесу, нашей промышленности тоже нужна площадка для того, чтобы познакомиться ближе с республикой. Я хочу сказать, что, может быть, не так часто мы контактировали. На уровне городского хозяйства - да. А на уровне бизнеса, наверное, меньше были контакты. И эта площадка даст возможность шире познакомиться с теми вопросами, которые можно решать. Поэтому спасибо. Замечательная площадка, замечательные инициативы Президента Республики Беларусь.