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Беглов: Форум регионов Беларуси и России даст возможность шире познакомиться с вопросами, которые можно решать

О контактах и контрактах говорили на днях и в Санкт-Петербурге во время юбилейного экономического форума. Наша съемочная группа записала эксклюзивное интервью с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, который поделился своими ожиданиями на грядущий Форум регионов Беларуси и России в Гродно.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия): Я думаю, что для нас эта площадка очень важная, потому что нашему бизнесу, нашей промышленности тоже нужна площадка для того, чтобы познакомиться ближе с республикой. Я хочу сказать, что, может быть, не так часто мы контактировали. На уровне городского хозяйства - да. А на уровне бизнеса, наверное, меньше были контакты. И эта площадка даст возможность шире познакомиться с теми вопросами, которые можно решать. Поэтому спасибо. Замечательная площадка, замечательные инициативы Президента Республики Беларусь.

Российские коллеги подчеркивают, что грядущий форум регионов - событие знаковое. Так, например, Санкт-Петербург представит большая делегация, в перспективе новые проекты торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. А подробнее о решении коммунальных задач Петербурга с помощью белорусской техники, о перспективах совместного производства и проведении транспортной реформы в тесном сотрудничестве с Минском смотрите в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи" сегодня на "Беларусь 1".

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