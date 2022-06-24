Беглов: У белорусской промышленности большие компетенции, мы очень много покупаем

Белорусская промышленность обладает высокими компетенциями, которые делают ее продукцию конкурентоспособной на мировых рынках. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

"Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Я рад нашей встрече. Спасибо, что вы нашли время для этой встречи, для меня это важно, - тепло приветствовал губернатор главу белорусского государства. - Я вспоминаю нашу встречу в Минске (в феврале этого года. - Прим. БелТА), ваш радушный прием. Спасибо за те поручения, которые вы давали правительству республики, это имеет свои очень существенные результаты".