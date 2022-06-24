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Беглов: У белорусской промышленности большие компетенции, мы очень много покупаем

Беглов: У белорусской промышленности большие компетенции, мы очень много покупаем

Белорусская промышленность обладает высокими компетенциями, которые делают ее продукцию конкурентоспособной на мировых рынках. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

"Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Я рад нашей встрече. Спасибо, что вы нашли время для этой встречи, для меня это важно, - тепло приветствовал губернатор главу белорусского государства. - Я вспоминаю нашу встречу в Минске (в феврале этого года. - Прим. БелТА), ваш радушный прием. Спасибо за те поручения, которые вы давали правительству республики, это имеет свои очень существенные результаты".

"Я еще раз убедился, какую правильную политику вы провели в отношении промышленности и медицины, - продолжил Александр Беглов. - На сегодняшний день не только сохранили промышленность, которая была всегда в Беларуси самой передовой, а еще прибавили компетенции. Сегодня такие компетенции у промышленности, что она конкурентоспособна на мировых рынках. И мы в соответствии с этим очень много покупаем и работаем с промышленностью (Беларуси. - Прим. БелТА)".

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