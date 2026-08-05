БелАЭС обеспечивает 40 % всего потребления электроэнергии в стране: какие вызовы это породило

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С вводом в промышленную эксплуатацию Белорусской АЭС в 2021 году энергобаланс страны кардинально изменился. Сегодня атомная станция обеспечивает 40 % всего потребления электроэнергии в стране. Однако это породило новые вызовы: рекордный рост потребления, необходимость модернизации устаревших сетей и переход на электроотопление. О том, как решаются эти задачи, рассказал министр энергетики Республики Беларусь Денис Мороз в "Экономической среде".

С 2021 года доля атомной генерации в энергобалансе страны постепенно росла и достигла 40 %. Но в пределах существующей АЭС она останется на этом уровне - станция работает на номинальной мощности. "В течение всего года мы работаем базой белорусской энергосистемы. Загрузившись после планового предупредительного ремонта, мы до следующего ремонта работаем на номинальной нагрузке. Структурно баланс здесь меняться не будет", - пояснил министр.

Появление АЭС спровоцировало бурный рост потребления электроэнергии. В 2024-2025 годах был установлен рекорд за весь период независимости - более 43 млрд кВт•ч. В 2026 году идет прирост по отношению к прошлому году порядка 3 %. "Этот рост потребления необходимо удовлетворять, но есть проблема: есть источник энергии, есть потребитель, но нужны сети, чтобы энергию передать от первого ко второму. А наши сети имеют большой период эксплуатации, львиная доля строилась еще в советское время, и они не были рассчитаны на такие нагрузки", - подчеркнул Денис Мороз.

Одним из драйверов роста стало использование электроэнергии на нужды отопления и горячего водоснабжения. До 2019 года это было запрещено, но появление АЭС создало предпосылки для изменения подхода. "Сегодня на эти нужды тратится порядка 1,2 млрд кВт•ч в год из 43 млрд всего по всей стране. Более 175 тыс. домовладений используют электроэнергию для отопления. Но 15 тыс. домовладений мы вынуждены были отказать, потому что сеть не пропускает. Однако каждый из них учтен и попадает в программу реконструкции", - отметил министр энергетики.

За период 2021-2025 годов реконструировано порядка 12 тыс. км электрических сетей. На 2026-2030 годы поставлена задача - 18,5 тыс. км, что почти в 1,5 раза больше. "Это тот вклад, который мы делаем, чтобы надежный и эффективный источник энергии обеспечил передачу электроэнергии к конечному потребителю", - резюмировал Денис Мороз.