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БелАЭС суммарно выработала 25,4 млрд кВт.ч электроэнергии

Белорусская АЭС суммарно выработала уже 25,4 млрд кВт.ч электроэнергии. Это позволило заместить 6,7 млрд кубометров природного газа. И цифры растут каждый день, рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич.

В стране увеличивается потребление электроэнергии. Рост обеспечен реальным сектором экономики и населением, прежде всего по тем направлениям, где введены и действуют стимулирующие меры. Это электротранспорт, использование чистой энергии для целей отопления и горячего водоснабжения.

С целью удовлетворения возрастающей потребности реального сектора экономики населения в электрической энергии обеспечена модернизация электросетевой инфраструктуры. В первую очередь это модернизация и строительство линий электропередачи. В 2023 году объем реконструкции и строительства сетей составил 2,7 тыс. километров, в 2022 году, для примера, это было 1700 километров, на 2024 год задача стоит выйти не менее чем на 3 тыс. километров строительства и модернизации линий электропередачи.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси

Итоги работы отрасли в прошлом году подвели на заседании коллегии Министерства энергетики. Все организации выполнили доведенные правительством задания и ключевые показатели.

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