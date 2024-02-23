БелАЭС суммарно выработала 25,4 млрд кВт.ч электроэнергии

С целью удовлетворения возрастающей потребности реального сектора экономики населения в электрической энергии обеспечена модернизация электросетевой инфраструктуры. В первую очередь это модернизация и строительство линий электропередачи. В 2023 году объем реконструкции и строительства сетей составил 2,7 тыс. километров, в 2022 году, для примера, это было 1700 километров, на 2024 год задача стоит выйти не менее чем на 3 тыс. километров строительства и модернизации линий электропередачи.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси