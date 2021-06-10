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БелАЭС - высочайшие технологии и перспектива

Еще один знаковый шаг сделан сегодня в обеспечении энергетической безопасности страны. Сколь знаковый, столь и ответственный. Первый энергоблок Белорусской АЭС не просто включен в объединенную энергосистему, но и официально принят в промышленную эксплуатацию. Приемочная комиссия подписала соответствующий акт. Сегодня блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Давайте обратимся к мировой статистике. АЭС функционируют в 32 странах мира. В общей сложности на планете производит электричество 191 атомная станция, в составе которых работают 443 реактора. Еще 52 энергоблока строятся. Сегодня карта распределения по планете атомных станций - это карта, на которой зримо выделяется первый мир и государства, которые стремятся к нему примкнуть.

О мирном атоме и перспективах Белорусской АЭС материал Александра Хоровца.

Все испытания пройдены, системы работают отлично и абсолютно безопасно. Первый энергоблок Белорусской АЭС полностью принят в промышленную эксплуатацию.

Даже во время блиц-интервью Анатолий Станилевич постоянно контролирует работу АЭС. Начальник смены – он же, по сути, главный человек, который отвечает за стабильную выработку энергии, в атомной сфере более 20 лет. Говорит, работать на такой станции словно управлять космическим кораблем.


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Белорусская станция построена по российскому проекту нового поколения "3 плюс". Он соответствует самым высоким международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ, при этом отличается повышенными характеристиками безопасности. Сегодня после многочисленных испытаний и стресс-тестов, которые завершились успешно, первый энергоблок официально принят в промышленную эксплуатацию.

Станция может выдерживать самые экстремальные погодные условия: наводнения, ураганы, смерчи и даже землетрясения в 7 баллов. Первый энергоблок БелАЭС - это более 5 тысяч единиц различного оборудования и узлов. Еще огромное количество технологических систем и все это функционирует как единый организм.

Сегодня блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения прошло чуть более полугода, а в объединенную энергосистему с АЭС уже поступило почти 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

БелАЭС - высочайшие технологии и перспектива

Белорусская АЭС не просто крупнейший в истории страны инвестпроект. Это высочайшие технологии и перспектива. Выработанные за время опытно-промышленной эксплуатации киловатт-часы уже заместили около 700 миллионов кубометров газа. Настроены наращивать использование электроэнергии в экономике и в жизни, конечно, и поставки на экспорт.

В качестве топлива в активной зоне реактора используют слабообогащенный диоксид урана в виде таблеток диаметром от 9 до 12 миллиметров. Вес такого кругляша всего 5 граммов, но он замещает 350 килограммов нефти, 360 кубов газа и почти полтонны угля.

Что же касается безопасности, то Беларусь на добровольной основе провела стресс-тесты станции по процедуре Европейского союза. В итоге подготовлен национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 мероприятия. Ключевая часть их выполнена.

Мы ждем европейских коллег с партнерской проверкой уже в этом году. Это будет в конце августа, если позволит эпидобстановка. Будем показывать, как реализуются все рекомендации.
Ольга Луговская, начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси

Это еще одно подтверждение тому, что Беларусь не боится никаких международных проверок и полностью открыта для конструктивного диалога с партнерами по любым вопросам на АЭС. Ни на секунду не останавливаются работы и на втором энергоблоке. Здесь уже завершились гидроиспытания первого и второго контуров. Физический пуск этого энергоблока намечен на осень.


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