"Белагро-2022" представляет лучшие достижения агропрома

В Беларуси в самом разгаре большая выставочная неделя. "ТИБО" и "Белагро" привлекают посетителей не только из нашей страны, на форумы прилетало немало и иностранных делегаций. Каждый из участников стремится презентовать свои новинки, а также изучить опыт коллег и конкурентов. Обо всем расскажут корреспонденты АТН, которые работают на месте событий.



Из "Великого камня" передает Алина Лаппо.С большим размахом и таким же большим ассортиментом. Самое масштабное событие для наших аграриев продолжает свою работу. На открытой площадке и в павильонах представлены новинки отечественных разработок и уже полюбившиеся бренды, о которых хорошо знают во всем мире.



Сотни компаний из различных стран мира представляют последние достижения в аграрном деле. С серьезными намерениями пришел и один из промышленных гигантов Беларуси. "Амкодор" представил новый бульдозер, также презентована линейка обновленных погрузчиков.Конечно, больше всего посетителей у стендов с продуктами питания.



Молоко, мясо, овощи: товары под брендом "Сделано в Беларуси" можно считать национальным достоянием.



Сегодня их ищут гурманы не только на отечественных прилавках, но и далеко за рубежом. Поставки идут в более чем сотню стран мира. А "Белагро" - лучшая возможность заявить о себе, ведь площадка уже не раз доказывала свою эффективность.