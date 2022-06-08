"Белагро": какие достижения агропрома?

Наше предприятие занимается проектированием, разработкой и, соответственно, производством и реализацией нашей продукции. Если взять комплектующие, запасные части, то это самый актуальный спектр. Т. е. не только покупают новый товар, оборудование, но и, соответственно, ремонтируют. За последние 6 лет в 10 раз увеличили объемы производства и продаж. Компания динамично развивается. Надеемся, что мы еще больше увеличим и продажи, а самое главное - производство.

Олег Тюнис, замгенерального директора ООО НПП "Белама Плюс"

