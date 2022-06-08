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"Белагро": какие достижения агропрома?

Белорусская агропромышленная неделя в самом разгаре. На масштабном форуме "Белагро" производители демонстрируют свои возможности и лучшие достижения. Комбайны, кормозаготовители, тракторы - лучшее, что есть в профильном машиностроении страны. В том числе и высокотехнологичные новинки. Ставка на инновации прослеживается по всей выставке. Достичь хороших результатов в АПК сегодня невозможно без внедрения ноу-хау.

Оршанское научно-производственное предприятие "Белама Плюс" - яркий тому пример. Деятельность компании охватывает сразу несколько важных направлений в аграрной сфере. Ключевое - производство машин и оборудования для химзащиты растений. Это важный критерий хорошего урожая. В арсенале десятки моделей. Протравливатели семян, опрыскиватели полевые, оборудование для внесения консерванта, а также транспортировки и хранения - вся продукция пользуется высоким спросом как на белорусском рынке, так и у зарубежных покупателей. И главное - успешно конкурирует с импортными аналогами.

Наше предприятие занимается проектированием, разработкой и, соответственно, производством и реализацией нашей продукции. Если взять комплектующие, запасные части, то это самый актуальный спектр. Т. е. не только покупают новый товар, оборудование, но и, соответственно, ремонтируют. За последние 6 лет в 10 раз увеличили объемы производства и продаж. Компания динамично развивается. Надеемся, что мы еще больше увеличим и продажи, а самое главное - производство.
Олег Тюнис, замгенерального директора ООО НПП "Белама Плюс"

Перечень продукции ежегодно обновляется за счет внедрения перспективных ноу-хау. Львиную долю продукции заводчане поставляют на экспорт - приоритетным рынком остается Россия, также Казахстан, Азербайджан и Молдавия. Продукцию компании можно увидеть на "Белагро-2022". Выставка будет работать всю неделю, вплоть до 11 июня.

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