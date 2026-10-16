Беларусь активизирует сотрудничество с африканскими странами: итоги саммита в Найроби

Краткий пересказ от ИИ

Обычно в Кению приезжают ради сафари, чтобы увидеть знаменитую "большую африканскую пятерку". На этой неделе здесь охотились исключительно за инвестициями и новыми партнерами.

В Найроби прошел крупный международный экономический саммит. На одной площадке представители торговых палат более чем из 50 стран. Для белорусской делегации этот визит - не экзотическое путешествие. Как говорится, ничего личного, только бизнес и прагматичный расчет. Ритм мировой экономики сегодня переформатируется, и африканский континент становится одним из главных центров роста.

БелТПП провела более 10 предметных B2B-встреч

Дипломатический марафон для белорусской делегации начался еще накануне открытия саммита. С кенийскими коллегами обсудили запуск серии прямых онлайн-сессий для бизнеса двух стран и ответный визит в Минск.

К слову, национальный бизнес Кении в эти дни празднует 60-летие. Плотный график B2B-переговоров - вместо пышных банкетов и подарков.

Елена Малиновская, зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты: "Мы пообщались с Панафриканской торгово-промышленной палатой, разработали план мероприятий. Также пообщались с торгово-промышленными палатами из Уганды, Зимбабве, Кении, Южной Африки. Всего мы провели более 10 предметных переговоров. Кроме того, прошли переговоры с нашими коллегами из Саудовской Аравии, из Китая".

От слов - к делу: белорусская стратегия в Африке

Беларусь на полях саммита звучит уверенно. Делегация привезла в Найроби конкретное предложение: не просто продавать товары, а выстраивать полноценную инфраструктуру сотрудничества.

Елена Малиновская: "Из того, что видится на поверхности, конечно - это сельскохозяйственная техника, молочная продукция, продукция сельского хозяйства. Африка - быстро растущий регион, огромный рынок в более чем миллиард человек. Можно говорить здесь не только о товарах, но и об услугах. Мы предоставляем услуги по образованию, и это очень востребованная тема. Сегодня африканские коллеги к нам подходили и спрашивали".

Как гарантировать безопасность сделок?

Работа в Африке ассоциируется у бизнеса с высокими рисками: сложная логистика, вопросы взаимных расчетов, проверка надежности партнеров. И как гарантировать безопасность сделок, когда разделяют тысячи километров и разные финансовые системы? Ответ на этот вопрос в Найроби презентовала Белорусская универсальная товарная биржа: торговля через электронные платформы.

Беларусь идет в Африку

Африка для Беларуси - это рынок будущего. Но его нужно изучать и понимать. Работа на перспективу, которая требует комплексного подхода. И пока скептики говорят, что Африка и Беларусь не созданы друг для друга, наши дипломаты и бизнесмены строят маршруты длиной в тысячи километров - прокладывают не только логистические, но и культурные мосты.