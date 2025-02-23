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Беларусь готовится к оценке национальной "антиотмывочной" системы. В эти дни в Минске проходит семинар по изучению стандартов FATF. Это группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Международные стандарты в этой сфере, а также борьба с финансированием терроризма, обязательные для исполнения всеми странами мира. Оценка соответствию стандартам влияет и на финансовый рейтинг страны. Стандарты FATF не статичны. За последнее время уже внесены изменения в 12 из 40 рекомендаций. В частности, изменены требования к оценке рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения, прозрачности бенефициарной собственности, к противодействию вовлечения НКО в финансирование терроризма.

Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси:

"По большому счету это лучшие практики по борьбе с отмыванием денег и поэтому само FATF ставит перед собой целью эти практики обобщать и сделать так, чтобы данные практики реализовывались в каждой стране, поэтому они динамичны. Последние существенные изменения этих стандартов были в ноябре 2023 года, поэтому наша страна в преддверии предстоящей международной оценки должна сделать все возможное для того, чтобы подготовиться к ней".