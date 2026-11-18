Беларусь и Алжир намерены поддерживать стремительный рост взаимной торговли. 18 ноября об этом говорили в правительстве Беларуси. Там прошли переговоры вице-премьера Виктора Каранкевича и министра сельского хозяйства Алжира Саида Али Халди.

Виктор Каранкевич подчеркнул, что Алжир - важный и надежный партнер Беларуси на Африканском континенте. Мощный импульс сотрудничеству придал официальный визит Александра Лукашенко в Алжир в декабре 2025 года. Тогда конкретный план действий закрепили в дорожной карте. Минск и дальше готов развивать промышленные, кооперационные проекты, отрабатывать сотрудничество в сельском хозяйстве и укреплять прямые контакты.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси: "Республика Беларусь, обладая серьезным потенциалом и компетенцией в промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве и других отраслях, может стать надежным партнером. И в настоящее время наша основная задача заключается в том, чтобы закрепить и развивать достигнутый высокий уровень доверия между странами, а также трансформировать огромный потенциал сотрудничества и доброе намерение в реальные дела и достижения".

Страны намерены довести объемы взаимной торговли к 2028 году до 500 млн долларов. Такую задачу поставили на высшем уровне. Конкретные шаги в этом направлении, а также сроки реализации совместных проектов в настоящее время находятся в центре внимания членов правительства.