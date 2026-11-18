Краткий пересказ от ИИ

Сотрудничество Беларуси со странами Африканского континента ежегодно расширяется и наращивается.

Зимбабве, Нигерия, Египет, Кения, ЮАР, Эфиопия - с каждой стороной Беларусь находит ниши, где бы мы могла предложить свои услуги. Республика поставляет туда и продовольствие, и технику, готова открывать и совместное производство.

Но потенциал партнерства куда шире, в том числе и с еще одной страной - Алжиром. Это огромный рынок - 47 млн человек. Что касается торгового взаимодействия, экспорт в Алжир уже превысил более 100 млн долларов. Это в разы больше, чем за весь 2025 год. Беларусь отправляет туда продукты питания, сухое молоко, сыворотки, сливки.

Сегодня на серьезном уровне прорабатывается вопрос создания сборочных предприятий отечественной техники в Алжире, а также реализация проекта по созданию комплексов для сушки и хранения зерновых.

Но сотрудничаем не только в экономике. В культуре, науке, образовании - во многих сферах мы вплотную работаем и планируем нарастить взаимодействие.

18 ноября на заседании совместной белорусско-алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству обозначили и даже успели скрепить подписями намерения об углублении связей.

Сид Али Халди, министр сельского хозяйства, развития сельских территорий и рыболовства Алжира: "В первую очередь для нас стратегический интерес имеет детское питание, а также производство детского питания на территории Алжира. Также мы достигли договоренностей по переносу технологий производства комбайнов и сельскохозяйственной техники. В первую очередь нам актуален этот вопрос по причине сложного рельефа и непроходимости местности".

Александр Яковчиц, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Инициативы по созданию сборочного производства сельскохозяйственной техники формализованы в подписанном меморандуме между Минским тракторным заводом, компанией "Гомсельмаш" и нашими алжирскими партнерами. Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве по локализации производства детского питания в Республике Алжир с нашей компанией".

Закрепляет намерение двух стран тесно сотрудничать друг с другом, развиваться, обмениваться контактами и дорожная карта на 2026-2027 годы. Подписана она была в конце 2025 года, когда Президент Беларуси находился с визитом в Алжире. Этот документ вобрал в себя 43 направления, по которым страны уже двигаются вместе. Это в том числе промышленное, сельское хозяйство, продовольствие, фармацевтика, цифровая сфера, здравоохранение. Важными шагами станут открытие посольств и налаживание прямого авиасообщения между странами. Пока это только в планах, но судя по тому, какой темп стороны набрали только за последний год, это вопросы ближайшего времени.