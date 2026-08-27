Беларусь и Архангельская область наметили три основных направления сотрудничества

Краткий пересказ от ИИ

24 августа 2026 года Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Архангельской области России Александром Цыбульским.

Много говорилось о торговле, обсуждалось в целом сотрудничество Беларуси и Архангельской области, что необходимо сделать еще и куда двигаться дальше.

"Мы предметно обсудили основные направления. Первое - логистика для экспорта белорусских товаров. Мы можем предоставить возможности Северного порта. Геополитическая ситуация кардинальным образом перестала соответствовать или подчиняться правилам и договоренностям. Любые транспортные и логистические маршруты, завязанные на проходе через воды недружественных государств, являются потенциально рискованными. Есть риск задержания судов и вообще перекрытия проливов. Северные порты лишены такой опасности и не завязаны на территориальных водах ни одного из государств. Это суверенные воды Российской Федерации", - подчеркнул Александр Цыбульский в "Актуальном интервью".

Архангельский порт готов предоставить свои возможности. Он может переваливать дополнительно до 5 млн т грузов. Помимо этого, Архангельск реализовывает большой проект по строительству глубоководного района морского порта, который предоставит не только услуги по перевалке грузов из Беларуси, но и предусмотрит возможности для терминальных мощностей для Беларуси, где можно было бы на постоянной основе по номенклатуре грузов иметь свою базу.

Второе направление - координация и сотрудничество в промышленности. Сегодня, столкнувшись с санкциями, многие традиционные виды техники, оборудования, технологий стали недоступны, поэтому совместными усилиями нужно создать свой продукт, который станет конкурентным и превзойдет тот, к которому привыкли ранее. "Мы обсуждали развитую компетенцию в Беларуси и в Архангельской области. Это лесопереработка, лесозаготовка. В Архангельской области запущено производство харвестерных головок - это технологически сложный продукт, являющийся основным при лесозаготовке. Но мы знаем, что "Амкадор" может предоставить прекрасную базу для использования головок. Если совместим усилия и две технологии, мы сможем сделать востребованный продукт для Беларуси, РФ и других регионов, занимающихся лесозаготовкой", - обозначил собеседник.

Третье направление - сотрудничество в области науки и образования. Губернатор российского региона отметил, что в Беларуси имеются хорошие компетенции в части лесной генетики, работы с торфом, глубокой переработки древесины, создания новых продуктов. И в этих направлениях Архангельская область хотела бы взаимодействовать, поскольку на ее территории есть Северный (Арктический) федеральный университет, Северный государственный медицинский университет и Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова УрО РАН. "Если мы совместим интересы и компетенции по изучению арктических территорий, мы могли бы быть полезными друг другу в разработке новых продуктов, которые имели бы практическую значимость, а в конечном итоге вылились в конкретные экономически обоснованные продукты", - убежден Александр Цыбульский.

Кроме этого, по его словам, региону нужно и сотрудничество высших учебных заведений. К слову, в этом направлении Беларусь и Архангельская область никогда не теряли контакта. Северный (Арктический) федеральный университет взаимодействует более чем с 10 вузами Беларуси. За последние несколько лет больше 500 человек из белорусского профессорско-преподавательского состава и научных работников приезжали в Архангельскую область, а российские сотрудники - в Беларусь.

Главное фото: magnific.com