Беларусь и Азербайджан подписали документы о сотрудничестве в АПК, здравоохранении и строительстве

Беларусь и Азербайджан подписали документы о сотрудничестве по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Романа Головченко и премьер-министра Азербайджана Али Асадова, пишет БЕЛТА.

Так, подписана дорожная карта совместных действий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерства сельского хозяйства Азербайджана по развитию сельскохозяйственного производства в Агдамском районе. Для развития этого же района Азербайджана заключен и договор на услуги по разработке градостроительного обоснования проектирования сельского населенного пункта Гызыл Кенгерли в формате агрогородка.

Также министерства здравоохранения двух стран подписали программу сотрудничества (дорожную карту) в сфере здравоохранения на 2024-2025 годы.

Кроме того, по итогам переговоров подписан договор купли-продажи пожарной и другой специализированной автомобильной техники между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Гянджинским автомобильным заводом.