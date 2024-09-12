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Беларусь и Азербайджан подписали документы о сотрудничестве в АПК, здравоохранении и строительстве
Беларусь и Азербайджан подписали документы о сотрудничестве по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Романа Головченко и премьер-министра Азербайджана Али Асадова, пишет БЕЛТА.
Так, подписана дорожная карта совместных действий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерства сельского хозяйства Азербайджана по развитию сельскохозяйственного производства в Агдамском районе. Для развития этого же района Азербайджана заключен и договор на услуги по разработке градостроительного обоснования проектирования сельского населенного пункта Гызыл Кенгерли в формате агрогородка.
Также министерства здравоохранения двух стран подписали программу сотрудничества (дорожную карту) в сфере здравоохранения на 2024-2025 годы.
Кроме того, по итогам переговоров подписан договор купли-продажи пожарной и другой специализированной автомобильной техники между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Гянджинским автомобильным заводом.
Как сообщалось, в июне 2024 года между Гянджинским автомобильным заводом, Минским автомобильным заводом и еще одним белорусским предприятием "Пожснаб" было подписано трехстороннее соглашение об организации производства белорусской пожарной техники в Азербайджане. В соответствии с заключенным сегодня договором такая техника будет поставляться для нужд МЧС Азербайджана.
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