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Беларусь и Азербайджан расширяют сотрудничество во всех ключевых сферах
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл в Дом правительства, коллегу встретил белорусский премьер Роман Головченко. Проходят переговоры в расширенном составе. На повестке - углубление сотрудничества во всех ключевых сферах, включая промышленную кооперацию.
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3 октября в Доме правительства в Минске проходят переговоры в расширенном составе между Романом Головченко и Али Асадовым. По итогам ожидаются заявления для прессы.
Али Асадов прибыл в Дом правительства около трех часов дня. Коллегу встречал белорусский премьер Роман Головченко. Церемония рукопожатия, фотографирование, затем премьеры отправились на переговоры в узком составе. Эта часть закрыта для прессы. Журналисты отмечали, что тон отношениям Беларуси и Азербайджана задают лидеры двух стран. И, конечно, вспомнили государственный визит Александра Лукашенко в Азербайджан весной 2024 года.
Правительствам нужно активнее подключаться к этой работе, нужно больше совместных проектов. Например, недавно МАЗ подписал соглашение с коллегами из города Гянджа. Там будут собирать белорусскую коммунальную технику. И предприятие "Могилевлифтмаш" тоже уже нашло своих партнеров в Азербайджане. Там будет организовано совместное производство белорусских лифтов.
Но этого недостаточно. Из планов на перспективу - совместная разработка ветеринарных препаратов. Планируется создать совместное производство в Азербайджане. И это будет большой вклад в импортозамещение.
Стороны отметили, что Беларусь стала больше товаров покупать в Азербайджане. И это тоже вклад в импортозамещение.
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