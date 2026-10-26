Беларусь и Башкортостан расширяют сотрудничество в сфере туризма

Краткий пересказ от ИИ

Более 700 троллейбусов с автономным ходом собраны на белорусско-российском предприятии в Уфе. Эти машины обновляют пассажирскую технику во многих российских городах в целом и в Башкортостане в частности.

26 октября в этом российском регионе пройдет заседании совместной группы по сотрудничеству.

Во время рабочего визита главы Нацбанка в Башкортостан особое внимание уделяется тематике туризма. Утром 26 октября еще до официальных переговоров с главой Башкортостана в Министерстве предпринимательства и туризма говорили именно о туристической отрасли, новых продуктах в этой сфере.

Беларусь пользуется колоссальным спросом у туристов из Башкортостана. Действует программа "Активное долголетие", и к нам с 2023 года прилетели на отдых уже 4,5 тыс. жителей Башкортостана.

Хорошее подспорье - прямой рейс Уфа - Минск. Сейчас разрабатываются такие продукты на 7 дней, чтобы вместить и медицинский туризм, и познавательный.

Промышленный туризм пользуется большим спросом. Никого не оставляют равнодушными например, наши БелАЗы. Жители Уфы и других городов Башкортостана готовы приезжать и на другие белорусские топовые промышленные предприятия.

Светлана Верещагина, министр предпринимательства и туризма Башкортостана: "Очень полезно, мне кажется, и важно возить группы школьников с точки зрения изучения общей истории. В Беларуси может быть очень насыщенная программа с точки зрения патриотического воспитания. Конечно, в этом направлении мы будем работать".

Кирилл Машарский, директор Национального агентства по туризму: "С учетом того, что есть прямое авиасообщение между Минском и Казанью, жители Республики Беларусь могут приехать в Казань, провести в городе какое-то время - два-три дня, затем приехать в Уфу и из Уфы уже вернуться в Минск. С учетом того, что есть прямой авиарейс, это хорошая возможность. Поэтому логистика более чем достаточная в настоящее время. Мы будем работать над туристическим продуктом".

Что еще пользуется популярностью, так это патриотический туризм. У нас общая история Великой Отечественной войны. Жители Башкортостана активно участвовали в боевых действиях, в том числе и по освобождению Беларуси.

26 октября глава Нацбанка Роман Головченко возложил цветы к монументу генералу Шаймуратову.

Белорусы также чтят память башкирских героев, участвовавших в освобождении республики, а также в других знаковых сражениях Великой Отечественной войны.

В программе визита председателя правления Нацбанка запланированы переговоры с главой Башкортостана Радием Хабировым (заседание в узком и широком составе), а также посещение белорусско-российских предприятий.