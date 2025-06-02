От строительства белорусского санатория на берегу Каспийского моря до создания совместного предприятия по производству ткани - Беларусь и Дагестан открывают новые направления сотрудничества.

Наша страна входит в тройку торговых партнеров этого российского региона. Здесь хорошо знают и вкус наших продуктов, и качество нашей мебели. Но сегодня взаимная выгода, а следовательно рост экономики, заключается именно в кооперации.

Каков потенциал земли, воспетой поэтом Расулом Гамзатовым?

Расул Гамзатов писал о Дагестане, как о земле поющих потоков, горделивых гор, свободных и мужественных людей. Республика находится на стыке Европы и Азии. С одной стороны ее защищают горы большого Кавказа, с другой - Каспийское море. Приезжая сюда, ты сразу чувствуешь невероятную мощь этого места.

Если говорить о Дагестане, очень многое употребляется в превосходной степени. Тут находится самая высокая гора России и Европы - Эльбрус. Самый древний город России - Дербент. И самое глубокое озеро России - Кумышкольское. Кроме того, Дагестан крупнейший в России производитель меда, винограда и шерсти.

Беларусь входит в тройку торгово-экономических партнеров Дагестана

По товарообороту Беларусь входит в тройку торговых партнеров Дагестана. В этот российский регион мы поставляем продукты питания, сельхозтехнику и мебель. Но сейчас прорабатываются новые направления сотрудничества. Например, создание совместного предприятия по производству ткани. В Дагестане очень развито овцеводство. Здесь производится 25 % от общего объема российской шерсти.

Приоритетный проект - совместное предприятие по производству ткани

Сергей Меликов, глава Республики Дагестан (Россия):

"По оценке экспертов, шерсть, которая производится в Дагестане, высокого качества. А мы знаем, что по технологии белорусская легкая промышленность один из мировых лидеров. Поэтому сопрячь качественную шерсть и умение белорусских предприятий реализовать ее для более эффективного использования было бы правильно. Мы достигли договоренности, что Дагестан будет поставлять шерсть на "Полесье", из которой будут производиться нити, из которых потом будут производиться ткани. Мы прорабатываем вопрос о производстве изделий не только на территории Республики Беларусь, но и на территории Дагестана".

Еще одна тема, где у Дагестана высокие показатели, - обувная промышленность. Это одна из ведущих отраслей региона. В 2024 году производство обуви увеличилось в 3,5 раза. Было сделано 4 млн пар. В планах к 2030 году нарастить производство обуви до 10 млн пар в год. Поэтому в этой сфере очень рассчитывают на сотрудничество с Беларусью.

Открытие торгового дома Беларуси в Дагестане

Хаджимурат Исрапилов, руководитель агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (Россия):

"Беларусь славится производством качественной кожи, поэтому наши обувщики ориентируются на этот рынок и хорошие отзывы дают по белорусской коже. И также на этой бизнес-миссии мы договорились о дополнительных поставках и возможном открытии отдельного торгового дома Беларуси в Республике Дагестан, чтобы наладить поставки сырья и продукции из Беларуси напрямую, без посредников".

Солнце, плодородная почва и благоприятный для растениеводства климат. Дагестан славится вкусом и качеством своих овощей и фруктов. Хозяйство "Полоса" - одно из крупнейших по производству яблок, груш, черешни, инжира, хурмы и орехов. Первые посадки были в 2015 году, и теперь эта компания - главный поставщик свежих фруктов по всей России. Кстати, не без помощи белорусских удобрений.

Поставки белорусских удобрений в Дагестан

Арсен Айбатов, гендиректор сельхозпредприятия "Полоса":

"На данный момент мы работаем с Беларусью по поставкам удобрений. Нам поставляют оттуда калий. Пока объемы небольшие, но мы растем. Начали сотрудничество в прошлом году и продолжаем сотрудничать в этом сезоне тоже. Скорее всего и в следующем сезоне тоже".

Белорусский санаторий на Каспийском море

Горы, каньоны, водопады, древние крепости и многовековая история - ежегодно Дагестан привлекает сотни тысяч туристов. И чтобы развивать это направление, нужны инвестиции. Белорусов пригласили поучаствовать в строительстве гостиничного комплекса на Каспии.

Юсуп Умавов, мэр города Махачкала (Республика Дагестан, Россия):