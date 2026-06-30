Беларусь и Индонезия подписали контракты почти на 50 млн долларов

Контракты почти на 50 млн долларов подписаны на белорусско-индонезийском бизнес-форуме в Джакарте. И это только промежуточный результат. Наша страна представлена широкой делегацией различных сфер экономики, включая логистику, машиностроение, производство продуктов питания, образование и сектор страховых услуг. При этом расстояние для сотрудничества не помеха.

"Отношения между Беларусью и Индонезией динамично развиваются. Благодаря теплым и по-настоящему доверительным отношениям, сложившимся между главами государств, и договоренностям по широкому спектру направлений белорусско-индонезийское взаимодействие вышло на совершенно иной уровень", - отметил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.

Одно из важнейших направлений - продовольственная безопасность. Индонезийские потребители уже имели возможность оценить качество белорусских товаров. Дополнительный стимул партнерству придаст и вступление в силу соглашения о формировании зоны свободной торговли между Индонезией и странами ЕАЭС. В мае Беларусь первой из государств-участниц пятерки ратифицировала документ.