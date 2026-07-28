Беларусь и Калужская область подписали план мероприятий до 2029 года

Беларусь и Калужская область России ведут активное торгово-экономическое, промышленное и гуманитарное сотрудничество. Продолжается визит делегации этого региона в Минск.

По итогам 2025 года взаимный товарооборот составил более 700 млн долларов, а ключевой целью сторон является достижение планки в 1 млрд долларов. Сегодня утверждены шаги, которые позволят преодолеть планку, уверены стороны.

Расскажем подробности из зала заседаний рабочей группы по сотрудничеству.

Точки экономического роста

Официальный визит представительной делегации Калужской области в столицу Беларуси переходит в практическую фазу. После переговоров на высшем уровне во Дворце Независимости и правительстве, стороны вышли на заседание совместной Рабочей группы по сотрудничеству.

Главный экономический ориентир - достижение товарооборота в 1 млрд долларов. Судя по документам, рубеж будет преодолен. Минск и Калуга скрепили подписями масштабный план на ближайшие 3 года взаимодействия в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Оформлены договоренности в сфере поставок сельхозтехники. Белорусские строители много лет успешно возводят в Калужской области жилые кварталы, современные школы и детские сады. Сегодня строят 32 жилых дома в сельской местности, работа кипит на объектах образования. Сотрудничество в этом направлении продолжат.

Вадим Ольшевский, министр архитектуры и строительства Беларуси:

"Белорусские строители пришли в Калужскую область всерьез и надолго. Завершая объекты текущего года, мы уже наметили освоение других площадок, в том числе под жилищное строительство. Особый упор будет сделан на развитие сельских территорий - планируется возведение современных поселков для местных жителей. Также мы согласовали графики прямых поставок наших строительных конструкций и материалов".

Мощный импульс получает и сотрудничество в АПК. В том числе речь о возведении молочно-товарного комплекса "под ключ". Производство агродронов позволит увеличить урожаи в сельском хозяйстве. Взаимовыгодной сферой призвана стать и совместная работа Национальной академии наук Беларуси и Калужской области по развитию птицеводческой генетики. Ключевое внимание стороны намерены уделить подготовке профильных кадров для агросектора.

Владислав Шапша, губернатор Калужской области России:

"Миллиард долларов, он не за горами. Это наш ориентир, мы обязательно его достигнем. Важной составляющей партнерских отношений выступает сфера образования. Сегодня, кстати, в калужских вузах учатся 20 студентов из Беларуси. И, конечно, мы всегда готовы в рамках нашего образовательного обмена делать так, чтобы и нашим студентам такие возможности были предоставлены. Тем более что направлений для сотрудничества достаточно много. Беларусь обладает огромной экспертизой в сельском хозяйстве, и мы, безусловно, готовы детально рассматривать эти вопросы".

В Беларусь приехала и внушительная делегация деловых кругов. Компании готовы углублять сотрудничество в самых разных сферах. Речь в том числе и о поставках белорусских продуктов питания.

Виолетта Комиссарова, глава Торгово-промышленной палаты Калужской области России:

"В Калужской области базовая потребность - это мясная и сырная продукция. У нас действительно регулярно проходят мероприятия, ярмарки белорусских товаров. За белорусской колбасой выстраиваются настоящие очереди. Потом вопрос легкой промышленности. Очень ценится качество, приемлемая цена".

Стороны намерены задействовать весь потенциал для увеличения товарооборота. Ставка не на разовые сделки, а на долгосрочное партнерство и экономический эффект.