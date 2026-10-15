Беларусь и Китай обсудили торгово-экономическое сотрудничество на заседании в Пекине

Вопросы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Китая обсудили на заседании профильной комиссии межправкомитета в Пекине. Белорусскую делегацию возглавил министр экономики Юрий Чеботарь.

Цифры говорят сами за себя: отношения развиваются, экономика показывает рост. Теперь важно перевести договоренности лидеров в практическую плоскость - в конкретные проекты.

Ключевых приоритетов на двустороннем треке несколько: от расширения торговли и поставок белорусской продукции на китайский рынок до промкооперации и развития индустриального парка "Великий камень". За последние годы торгово-экономическое сотрудничество двух стран качественно и количественно улучшает показатели. Товарооборот приближается к отметке в 10 млрд долларов. И достичь этой планки по итогам года – задача выполнимая.

Необходимо сохранить прогресс

Позитивно на такой прогноз смотрит и белорусская, и китайская сторона. Однако подобные заседания комиссий – не повод почивать на лаврах. Важно обсудить и сформировать механизмы, которые позволят не потерять достигнутый прогресс.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Ключевое для нас – это расширение допуска товаров на рынок Китая. Понятно для китайских коллег - подтверждение наших намерений реализации множества проектов для увеличения локализации, расширения совместных производств и т. д. Тем самым я как раз коснулся повестки совместных проектов. В текущем году и в следующем у нас реализуются годы промышленной политики. Подписан соответствующий план, реализуются более 40 различных проектных идей, в том числе и технологий."

Перевод инвестиций в действующие предприятия

Развитие индустриального парка "Великий камень" - один из очевидных индикаторов тесного взаимодействия Беларуси и Китая. Это, пожалуй, одна из лакмусовых бумажек благоприятного инвестиционного климата нашей страны. Сегодня в парке зарегистрировано 180 резидентов с заявленным объемом инвестиций в 1 млрд 700 млн долларов. Цель - перевести заявленные цифры в действующие предприятия. Скоординировать действия позволяют и встречи рабочей группы по вопросам Китайско-белорусского парка.

Татьяна Харлап, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень":

"Китайская сторона ждет от правительства Беларуси, от администрации Парка дальнейшего совершенствования деловой среды Парка. Мы от китайской стороны ожидаем, конечно же, ускорения процессов согласования инвестиций Китая в Беларусь, в частности, в Парк. Конечно же, приход в Парк мощных компаний, якорных компаний для формирования промышленных кластеров в таких сферах, как машиностроение в первую очередь, биомедицина, робототехника (вводим данное направление в этом году для регистрации в качестве резидентов Парка)".

Задача - нарастить грузопоток в Китай

Одна из тем, которая получит новое дыхание совсем скоро, это логистика. К запуску готовится Евразийский железнодорожный гейтвэй. Контейнерный терминал позволит нарастить отечественный грузопоток в Китай.

Кирилл Коротеев, первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка "Великий камень":

"Достигнуты договоренности с акционером Парка China Merchants Group о том, что этот грузопоток будет наращиваться, увеличиваться. Поэтому не только цель переориентация потоков на площадку Парка, но и цель наращивания за счет других направлений, других стран, переориентация с других терминалов, которыми оперирует China Merchants Group. Это, пожалуй, самая главная договоренность. Мы ее будем реализовать постепенно".

Ожидаем и совместный запуск поездов. Несколько составов направятся в Поднебесную с экспортными грузами, а из Китая в это же время в новый железнодорожный хаб поедут импортные товары. В целом подобный механизм уже отработан (есть, например, "Василек" - сборно-контейнерный поезд Белтаможсервиса).

Дмитрий Коваленок, гендиректор РУП "Белтаможсервис":

"Запуск нового терминала действительно позволит, во-первых, расширить нашу инфраструктуру железнодорожную. Несомненно, приведет к улучшению нашего имиджа среди китайских партнеров, поскольку это современный порт с развитой инфраструктурой, совершенно пока не заполненной. На него обращает очень большое внимание китайская сторона".

Беларусь и Китай сверяют часы на экономическом треке

Еще одним эффективным способом взаимодействия стала электронная коммерция. Национальный павильон представлен на 11 ведущих китайских маркетплейсах. Внимание также межрегиональному треку. Опыт первого Форума регионов в Ланьчжоу позволил по-новому взглянуть на совместные проекты областей Беларуси и провинций Китая. Продолжению этого формата работы быть и в следующем году.

Встречи с акцентом на практическое взаимодействие также состоялись с бизнес-сообществом, китайскими компаниями. О запуске крупных промышленных, технологических и инвестиционных инициатив говорили с руководством корпорации Sinomach. Ряд проектов обсудили и в Государственном агентстве международного развития и сотрудничества.