Беларусь и Кыргызстан планируют нарастить товарооборот до 500 млн долларов

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Беларусь и Кыргызстан намерены взять планку по товарообороту в 500 млн долларов. Акцент стороны делают на взаимодействие деловых кругов.

В 2025 году в Минске планируется провести двусторонний бизнес-форум. Большое внимание уделят сельскому хозяйству. В Кыргызстане востребованы наши продукты питания и техника для разных видов работ. Еще одно направление - промышленная кооперация. Нужно создавать больше совместных производств. Уже действующие работают успешно.

Эрбол Султанбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:

"Это, безусловно, интересно для обеих сторон, когда мы говорим про сборочные предприятия. На сегодняшний день в Кыргызстане успешно функционирует сборочное производство по выпуску лифтового оборудования совместно с предприятием "Могилевлифтмаш". Продукция пользуется хорошим спросом на местном рынке".