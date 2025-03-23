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Беларусь и Кыргызстан планируют нарастить товарооборот до 500 млн долларов
Беларусь и Кыргызстан намерены взять планку по товарообороту в 500 млн долларов. Акцент стороны делают на взаимодействие деловых кругов.
В 2025 году в Минске планируется провести двусторонний бизнес-форум. Большое внимание уделят сельскому хозяйству. В Кыргызстане востребованы наши продукты питания и техника для разных видов работ. Еще одно направление - промышленная кооперация. Нужно создавать больше совместных производств. Уже действующие работают успешно.
Эрбол Султанбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:
"Это, безусловно, интересно для обеих сторон, когда мы говорим про сборочные предприятия. На сегодняшний день в Кыргызстане успешно функционирует сборочное производство по выпуску лифтового оборудования совместно с предприятием "Могилевлифтмаш". Продукция пользуется хорошим спросом на местном рынке".
Также развиваем гуманитарные связи. Накануне в посольстве представили возможности Кыргызстана туристического. В стране сейчас строится крупный горнолыжный курорт, который станет аналогом французского Куршавеля. Этот международный проект рассчитан и на гостей из Беларуси. А вот мы привлекаем кыргызских туристов оздоровительным и промышленным туризмом.