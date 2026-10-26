Беларусь и Монголия углубляют экономическое партнерство на бизнес-форуме в Минске

О развитии и углублении двусторонних отношений Беларуси и Монголии продолжили говорить на бизнес-форуме в Минске. IT-сектор, туризм, медицина, энергетика, десяток других направлений сотрудничества в пуле интересов деловых кругов наших стран. Более 60 представителей монгольских компаний приехали в Минск искать прямые контакты и обсудить вопросы взаимных поставок товаров.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

"В 2024 году провели бизнес-форум в Улан-Баторе, куда выезжала большая белорусская делегация. Это ответный визит наших партнеров. 26 октября с утра наши коллеги смогли посетить по направлениям своей деятельности ряд предприятий пищевой промышленности, легкой промышленности, индустриальный парк "Великий камень", посетить наш парк IT, поэтому каждый нашел себе сферы применения. Я думаю, результаты новых договоренностей, которые есть, мы увидим уже в ближайшее время".

В рамках форума прошли переговоры белорусских и монгольских предприятий в формате "один на один", завершится мероприятие пленарной сессией.