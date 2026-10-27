Беларусь и Монголия заключили более десятка контрактов на бизнес-форуме

Деловой площадкой для укрепления экономик двух стран стал прошедший в столице белорусско-монгольский бизнес-форум. Заключено более десятка контрактов: от поставок сельхозтехники и стройматериалов до продуктов питания. К слову, за первые 6 месяцев товарооборот между странами вырос на 12 %. Белорусский экспорт в Монголию прибавил более 20 %. Это далеко не предел. Ожидается, что новые возможности в нашем сотрудничестве откроет соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Монголией, вступившее в силу этим летом. Оно предусматривает снижение таможенных пошлин.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Подписаны контракты на поставку 100 тракторов Минского тракторного завода, более 7 единиц Гомельского завода сельхозмашин "Гомсельмаш". Также обсуждается на сегодняшний день соглашение на поставку оборудования для обработки и хранения зерна. Завод "Амкодор" поставил нашей технике "Пожснаб" порядка 65 машин. Мы договорились с министром сельского хозяйства о том, что в декабре уже часть контрактов выполним, и уже на 2027 год будем подписывать новые контракты по нашим заводам".

К слову, на форуме отметили перспективы наращивания сотрудничества не только в рамках торговли, но и в сферах технологий и инвестиций.