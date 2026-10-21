Беларусь и Мьянма подписали Меморандум о межпарламентском сотрудничестве

Беларусь и Мьянма укрепляют межпарламентский диалог: 21 октября между Советом Республики и Палатой национальностей Ассамблеи Союза подписан Меморандум о сотрудничестве. В последний раз парламентская делегация Мьянмы посещала нашу страну 11 лет назад, сегодня межгосударственные отношения получили свежий импульс. Меморандум - это своего рода дорожная карта о взаимодействии.

За прошлый год товарооборот достиг 16 млн долларов. Большой интерес у Мьянмы к белорусскому машиностроению, продовольствию и фармацевтике.