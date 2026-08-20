Беларусь и Мьянма подписали пакет документов о сотрудничестве. Это итог бизнес-форума двух стран в Минске.

Интерес деловых кругов очень значительный. В числе участников 200 человек, большинство на уровне директоров компаний. Потенциал есть во всех сферах: легпром, фармацевтика, сельское хозяйство. Главная задача - от обычной торговли переходить к глубокой промышленной кооперации.

Александр Казакевич, заместитель гендиректора Минского тракторного завода:

"В I квартале 2027 года планируется открытие и запуск сборочного производства в Мьянме. Соответственно, это контракт на поставку тракторокомплектов для этого сборочного предприятия. Первая партия - 100 комплектов, это начало пути. Рассчитываем, что шаг за шагом мы нарастим наше присутствие на этом рынке и будем развиваться дальше, будем совместно работать с нашими мьянманскими партнерами".

"Подписан меморандум о сотрудничестве в рамках поставок химической продукции в Мьянму. Мы видим этот рынок достаточно перспективным с учетом того, что здесь очень сильно развито сельское хозяйство. Это основная из отраслей данной страны, поэтому ожидаем поставки туда производимых "Гродно Азот" азотных удобрений", - отметил Дмитрий Горошко, заместитель гендиректора ОАО "Гродно Азот".

Работа деловых кругов продолжилась в рамках двусторонних B2B-переговоров.