Беларусь и Непал заинтересованы в более тесном сотрудничестве

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/146de3cd-a85c-4c77-b1c0-992984f2209f/conversions/61ec4296-08b2-4287-b915-9295447f294c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/146de3cd-a85c-4c77-b1c0-992984f2209f/conversions/61ec4296-08b2-4287-b915-9295447f294c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/146de3cd-a85c-4c77-b1c0-992984f2209f/conversions/61ec4296-08b2-4287-b915-9295447f294c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/146de3cd-a85c-4c77-b1c0-992984f2209f/conversions/61ec4296-08b2-4287-b915-9295447f294c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Непале (по совместительству) Михаил Касько вручил верительные грамоты Президенту Непала Раму Чандре Пауделу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

Глава непальского государства тепло поприветствовал посла Беларуси и пожелал ему успешной и плодотворной работы на благо двух стран.