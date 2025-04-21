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Беларусь и Непал заинтересованы в более тесном сотрудничестве
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Непале (по совместительству) Михаил Касько вручил верительные грамоты Президенту Непала Раму Чандре Пауделу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.
Глава непальского государства тепло поприветствовал посла Беларуси и пожелал ему успешной и плодотворной работы на благо двух стран.
Во время церемонии состоялась беседа руководителя белорусской дипмиссии с президентом Непала, которая затронула различные сферы сотрудничества белорусско-непальских отношений. "Стороны подчеркнули взаимный интерес Беларуси и Непала к более тесному сотрудничеству в экономической, технической, образовательной и других сферах", - отметили в МИД.