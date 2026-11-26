Беларусь и Никарагуа договорились о поставках машин на долгосрочной основе. В цифрах - это не менее 1 тыс. единиц техники.

Уже сегодня на дорогах этой страны насчитывается не менее 6 сотен тракторов, дорожных машин и белорусских грузовиков. Месяц назад подписали контракт о партии машин скорой помощи.

26 ноября в Минске обсудили новые проекты. В Беларуси с рабочим визитом находится советник сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества. Он также является сопредседателем и совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Ее заседание прошло в белорусской столице. Говорили о взаимодействии в здравоохранении, фармацевтике, науке и технологиях, а также о расширении линейки экспорта.

Play 26 ноября в Минске откроют посольство Никарагуа В скором времени в Манагуа откроется и посольство Беларуси

Валерий Иванкович, гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ":

"Никарагуа для нас - стратегический партнер. Мы развиваем сотрудничество на протяжении последних трех лет. Оно выстраивается на всех уровнях: и политическое, и экономическое, и промышленное. Пожарные машины, про которые все знают, мы видели, как хорошо работают во многих странах и уголках мира. Пассажирская техника - та изюминка, про которую мы всегда говорим. Поэтому Лауреано Ортега Мурильо был в ходе последнего визита на нашем автобусном заводе, оценивал масштаб, развитие, смотрел весь модельный ряд. Я думаю, что мы нашли точки соприкосновения и в перспективе заключения хорошего, полноценного, масштабного контракта".

По итогам заседания комиссии подписали совместный документ о сотрудничестве, в том числе о возможности поставок в Никарагуа белорусских лекарств и медоборудования.